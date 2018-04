19 Punkte holte die SG Steineroth/Dauersberg/Molzhain bis zur Winterpause in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg. Platz zwei als Aufsteiger, der ob seiner zweifelsfrei vorhandenen Qualität ohnehin nicht zu den Abstiegskandidaten gezählt worden war, und eine komfortable Ausgangssituation für die zweite Saisonhälfte. Inzwischen ist bei den Kombinierten aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain – abgesehen von vier Niederlagen in vier Spielen nach der Winterpause – aber doch ein Störfeuer eingekehrt, das kreisweit Bedeutung in der Abstiegsfrage erlangen könnte. Längst haben die Spekulationen, die Spielgemeinschaft könnte für die Saison 2018/19 möglicherweise keine Meldung mehr für das Kreisoberhaus abgeben, den Status eines Gerüchtes überschritten. Eberhard Langenbach, der Vorsitzende der Spvgg Steineroth/Dauersberg, äußert sich gegenüber der Rhein-Zeitung zurückhaltend: „Wir sprechen im Vorstand über dieses Thema und werden alles versuchen, in der A-Klasse zu bleiben. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Noch ist keine hundertprozentige Entscheidung gefallen, spruchreif ist nichts. Es gibt auch noch Überlegungen, vielleicht etwas Neues auf die Beine zu stellen.“

Der Grund für die Ungewissheit: Es zeichnet sich im Sommer eine Spielerfluktuation ab, die nicht mal gerade so kompensiert werden kann. 18 Mann umfasst das Aufgebot, das Spielertrainer Björn Hellinghausen ...

Lesezeit für diesen Artikel (411 Wörter): 1 Minute, 47 Sekunden

