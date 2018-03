Niederdreisbach hofft auf die Rückkehrer

Am Wochenende bestritten zahlreiche Kreisligisten beim Hachenburger Pils-Cup ihr letztes Hallenturnier des Winters 2017/18, jetzt rüsten sich die Teams für die Vorbereitung auf die Restsaison unter freiem Himmel. In den Mannschaftskadern der Westerwald/Sieg-A-Ligisten wird es nur vereinzelte Veränderungen geben. Wir geben einen Überblick über die Wechselaktivitäten und weitere Nachrichten personeller Natur.

Heiko Schnell (grünes Trikot) gibt genauso wie Patrick Kober und Simon Lenz sein Comeback in Niederdreisbach.

Foto: René Weiss

SG Steineroth/Dauersberg/Molzhain: Angreifer Kevin Flader wechselt vom 1. FC Offhausen-Herkersdorf zum A-Klasse-Aufsteiger.

SG Rennerod/Irmtraut/Seck: Der aufstrebende Aufsteiger muss ab sofort ohne Jan-Niklas Jung auskommen. Er wechselt zum Nachbarn und Bezirksliga-Primus SG Emmerichenhain, in dessen Aufgebot auch seine jüngeren Brüder Julian und Lars-Hendrik stehen.

SC Berod-Wahlrod: Nach halbjähriger Pause, bedingt durch eine Knieoperation, kehrt René Nagel wieder in die erste Mannschaft der Union zurück. Von B-Ligist SG Atzelgift/Nister kommt Mittelfeldspieler Philipp Wisser zum Team von Spielertrainer Thomas Schäfer.

SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/ Wehbach: Als A-Jugend-Torjäger hatte sich Benjamin Müller bei der SG Betzdorf für die erste Mannschaft empfohlen und sammelte auf dem Bühl bereits Erfahrungen in der von Marco Weller trainierten Rheinlandliga-Mannschaft. Jetzt kehrt der 19-Jährige zu seinem Heimatverein zurück. Bereits für die kommende Saison hat Trainer Enis Caglayan seine Zusage gegeben. „Wir sind mit Enis mehr als zufrieden. Wie er die Mannschaft führt und die jungen Eigengewächse in das Team integriert, ist überragend“, lobt Alsdorfs Sportlicher Leiter Andreas Weber. Für B-Lizenz-Inhaber Caglayan wird es bereits die vierte Saison in Reihen der Kombinierten.

SG Neitersen/Altenkirchen II: Aufstiegstrainer Stefan Bischoff wird die Reserve aus der Kreisstadt und dem Wiedbachtal auch in der Spielzeit 2018/19 coachen. Veränderungen innerhalb der Mannschaft gibt es nicht.

SG Herdorf: Jan Luca Krumm hat die Herdorfer verlassen und läuft künftig für die zweite Mannschaft der Spvgg Neunkirchen auf. Dennis Stinner muss seine Fußballschuhe in Folge einer erneuten Schulterverletzung an den Nagel hängen. Auch mit Dominik Göldner (Kreuzbandanriss) kann Trainer Benjamin Simon nicht mehr rechnen. Von Anadolu Neunkirchen stößt Burak Varol zum Team.

SG Meudt/Berod/Elbingen-Hahn: Stefan Waßmann kann weiter auf den Kader der ersten Saisonhälfte bauen, wenngleich Burak Türk aus beruflichen Gründen zumindest im Trainingsbetrieb etwas kürzertreten wird.

SG Daaden/Biersdorf: André Ermert zieht sich nicht nur als Trainer der Gelb-Schwarzen zurück, der Routinier steht auch als Spieler nicht mehr zur Verfügung.

VfB Niederdreisbach: Der Tabellenvorletzte setzt im Kampf um den Klassenverbleib unter anderem auf drei Rückkehrer: Heiko Schnell, Patrick Kober und Simon Lenz, die im Sommer ihre Laufbahn für beendet erklärt hatten, feiern ihr Comeback und sollen mit ihrer Erfahrung dazu beitragen, dass die Saison für den VfB ein Happy-End nimmt. Verlassen haben den Verein hingegen Andreas Marsisz, der sich dem 1. FC Dautenbach anschließt, und Selim Cavga. Nach nur einem halben Jahr am Koppelberg kehrt er zu Anadolu Neunkirchen zurück. Dennis Reder ersetzt auf der Trainerposition Christian Hensel.

SV Stockum-Püschen: Die schwierige Mission Klassenverbleib geht das Schlusslicht ohne personelle Veränderungen an. „Die brauchen wir auch nicht, wir haben ein gesundes Mannschaftsgefüge“, sagt Trainer Dirk Mittler, der im Sinne einer optimalen Vorbereitung noch einen Testspielgegner für das Wochenende 17./18. Februar sucht und dafür unter 0160 / 18 80.841 erreichbar ist.

Nichts zu vermelden gibt es aus den Reihen der Spvgg Lautzert-Oberdreis, des SSV Weyerbusch, der SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau und des SV Niederfischbach.