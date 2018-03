Vor anderthalb Wochen verlegte die SG Rennerod/Irmtraut/Seck das Nachholspiel in der Kreisliga A Westerwald/Sieg gegen die Spvgg Lautzert-Oberdreis extra jenseits der rheinland-pfälzisch-hessischen Landesgrenze nach Dornburg-Frickhofen, doch auch im zweiten Anlauf musste die Partie letztlich abgesagt werden. Wenn beide Teams nun am Mittwoch ab 20 Uhr einen dritten Versuch unternehmen, soll's endlich klappen – dann auch wie ursprünglich angedacht auf dem Kunstrasen in Rennerod.

Sowohl Tabellenführer Lautzert als auch die viertplatzierten Renneroder legten am Wochenende mit Siegen einen Start nach Maß hin, wenngleich dieser für den Favoriten mit einem 6:0 daheim gegen Schlusslicht Stockum-Püschen ...

