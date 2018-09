Eine Krisensitzung war es nicht, viel mehr eine ausführliche Erörterung der momentanen Situation, als Stefan Bischoff am Dienstagabend vor dem Vorstand und der Mannschaft die Lage der SG Neitersen/Altenkirchen II analysierte. Mit nur einem Punkt aus fünf Partien steht die Rheinlandliga-Reserve am Tabellenende der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg. Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison hatte der Aufsteiger bereits neun Zähler auf dem Konto. Trainer Bischoff erklärte den Fehlstart an diesem Abend („Wir mussten zu Saisonbeginn aufgrund von Ausfällen viel rotieren, und einige Spieler erreichen noch nicht ihr eigentliches Potenzial“), aber Bischoff blickte auch voraus, und das mit motivierenden Worten, denn: „Wir sind breiter aufgestellt als in der vergangenen Saison, und wir besitzen die Qualität, da unten rauszukommen. Es braucht nur ein Erfolgserlebnis, mit dem wir den Schalter umlegen.“

Das soll lieber heute als morgen gelingen, wenngleich er für das Auswärtsspiel bei der SG Rennerod/Irmtraut/Seck am Sonntag ab 15 Uhr keine sonderlich hohen Erwartungen hat. „Gegen diese Spitzenmannschaft, an ...

Lesezeit für diesen Artikel (1148 Wörter): 4 Minuten, 59 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.