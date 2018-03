Bei Wolfgang Hörter, Spielleiter im Fußballkreis Westerwald/Sieg, stand gestern das Telefon nicht still. „Ich brauche eine hauptamtliche Sekretärin“, stöhnte der Ehrenamtler aus Isert scherzhaft ob der Flut an Spielabsagen. „Ich rechne damit, dass in den Kreisligen B und C letztlich mehr als die Hälfte der Spiele abgesetzt werden müssen. Ich bitte die betroffenen Vereine schon jetzt darum, sich auf Nachholtermine zu einigen, die vor Ostern liegen.“

Bis Freitagnachmittag wurden bereits folgende Begegnungen wegen Unbespielbarkeit oder Sperre der Plätze abgesetzt: Kreisliga B1: Westernohe - Fehl-Ritzhausen, Norken - Herschbach, Pottum - Guckheim, Müschenbach II - Langenhahn. Kreisliga B2: ...

