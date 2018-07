Die Straßenfußballregel „Drei Ecken, ein Elfmeter“ dürfte hinlänglich bekannt sein, der SG Wallmenroth/Scheuerfeld brachten drei Eckstöße zum Auftakt des Kern-Haus-Cups sogar gleich den Sieg. Mit 3:1 (1:0) bezwang die Gastgebermannschaft die SG 06 Betzdorf und zog damit ins Halbfinale ein, in dem es am Dienstag um 19.30 Uhr gegen Vorjahressieger SG Malberg/Rosenheim geht. Tim Fischbach brachte die Hausherren vor rund 200 Zuschauern in Wallmenroth nach einem Eckball per Kopf in Führung (30.), nach dem gleichen Muster sorgte dann Dominik Zimmermann kurz nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung (47.).

Nachdem Ebrima Tamba einen zu kurz geratenen Rückpass erlaufen und zum Anschlusstreffer der neu formierten Betzdorfer eingenetzt hatte (58.), kam noch mal Spannung auf, doch die war nur von kurzer ...

