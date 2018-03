Budenzauber allerorten am Wochenende

Am ersten Wochenende im neuen Jahr steht in der Region reichlich Hallenfußball auf dem Programm. Der Überblick über die Turniere:

Foto: Jürgen Augst

Hallenkreismeisterschaft

In den Sporthallen von Westerburg und Altenkirchen geht es am Samstag um die vier letzten freien Plätze für die C-/D-Klasse-Endrunde der Futsal-Kreismeisterschaft Westerwald/Sieg. In Westerburg treten ab 16 Uhr die SG Herschbach III, der VfB Rotenhain-Bellingen II, die SG Langenhahn II und die SG Guckheim II sowie in der Parallelgruppe der TuS Bad Marienberg, die SG Westernohe II, der TuS Wied und der SV Gehlert an. Die beiden Gruppensieger ermitteln einen Endrundenteilnehmer.

Auf der Glockenspitze sind ab 15 Uhr 13 Mannschaften in drei Gruppen im Einsatz. Gruppe 1: SG Atzelgift, Spvgg Lautzert-Oberdreis II, SG Herschbach II, SG Meudt II; Gruppe 2: TSV Liebenscheid, SV Gehlert II, SG Fehl-Ritzhausen II, SG Rennerod; Gruppe 3: SSV Weyerbusch III, SG Alpenrod II, SG Pottum II, SG Hahn, SG Atzelgift II. Genauso wie in Westerburg spielen die beiden Erstplatzierten auch hier einen freien Platz aus, während der Erste und Zweite der Fünfergruppe direkt das Ticket für die Endrunde am 13. Januar in Kirchen lösen.

Ahrbach-Cup in Montabaur

Der Ahrbach-Cup zählt im Westerwald zu den traditionsreichsten und mannschaftsstärksten Veranstaltungen in Sachen Hallenfußball. Auch bei der 33. Auflage die heute beginnt und bis Sonntag andauert kann der gastgebende TuS Ahrbach in den beidem Montabaurer Kreissporthallen wieder ein großes Teilnehmerfeld von den C-Mädchen bis zu den Alten Herren begrüßen. Auch fünf Mannschaften aus dem Kreis Altenkirchen schnüren im unteren Westerwald die Hallenschuhe. Die C-Juniorinnen der MSG Borod-Mudenbach, der C-Nachwuchs der SG Betzdorf und der JSG Neitersen, der B-Nachwuchs der JSG Altenkirchen und die ältesten Talente der SG Betzdorf haben ihre Meldungen abgegeben. Aus der westfälischen Nachbarschaft kommt die B-Jugend der Sportfreunde Siegen hinzu. Die Gruppen der heimischen Vertreter: C-Juniorinnen (Freitag, ab 12 Uhr), Gruppe 2: SC Bad Neuenahr II, SV Rengsdorf, TuS Immendorf, SG Altendiez, SG Borod-Mudenbach. C-Junioren (Freitag, ab 12 Uhr), Gruppe 2: SG Betzdorf, Spvgg EGC Wirges IV, SG Ahrbach, JSG Rennerod; Gruppe 3: Spvgg EGC Wirges, JSG Neitersen, JK Horressen, SG Ahrbach III. B-Junioren (Samstag, ab 9 Uhr), Gruppe 2: Sportfreunde Siegen, JSG Augst, Spvgg EGC Wirges III, TSV Steinbach II; Gruppe 5: JSG Altenkirchen, JSG Atzelgift, JSG Siershahn, Sportfreunde Eisbachtal III. A-Junioren (Samstag, ab 9 Uhr), Gruppe A: SG Betzdorf, JSG Ahrbach, JSG Bad Marienberg, Spvgg EGC Wirges, Sportfreunde Eisbachtal.

Altenkirchener VG-Pokal

Der SC Berod-Wahlrod ist am Sonntag Ausrichter des Altenkirchener Verbandsgemeindeturniers. Ab 10 Uhr machen die Reserve-Teams der SG Niedererbach, der SG Ingelbach, der SG Bruchertseifen (Gruppe A), der SG Neitersen, des SSV Weyerbusch und des SC Berod-Wahlrod (Gruppe B) den Anfang. Das Finale ist für 13 Uhr angesetzt. Um 14 Uhr beginnt die Konkurrenz der Erstvertretungen mit der SG Niedererbach, der SG Bruchertseifen, der SG Ingelbach, dem SSV Almersbach (Gruppe A), der SG Neitersen, dem SSV Weyerbusch und dem SC Berod-Wahlrod (Gruppe B).

Sparkassen-Cup in Bad Marienberg

Der FC Kirburg lädt am heutigen Freitag und am Samstag zur mittlerweile 28. Auflage des Cup der Sparkasse Westerwald-Sieg in die Bad Marienberger Dreifachhalle ein. Auch diesmal ist ein attraktives Teilnehmerfeld mit vielen renommierten Teams zu Stande gekommen. Neben dem Titelverteidiger SV Stockum-Püschen, zählen sicherlich der Titelträger von 2016 und aktuelle Bezirksligaspitzenreiter SG Emmerichenhain/Niederroßbach sowie dessen Ligakontrahent SG Müschenbach/Hachenburg zu den Favoriten. Aus der Kreisliga A machen sich die Teams der SG Alsdorf, SG Neitersen II, SG Alpenrod und des VfB Niederdreisbach Hoffnungen auf den Turniersieg. Aber auch die gastgebende SG Kirburg/Hof, aktueller Tabellenführer der Kreisliga B 1, und die Sportfreunde Schönstein, Tabellenzweiter der B 2-Staffel, hoffen auf die Finalrunde. Die Vorrundengruppen A (SG Müschenbach, SF Schönstein, SV Derschen, SV Gehlert) und B (SV Stockum-Püschen, SG Alpenrod, SG Fehl-Ritzhausen, TuS Bad Marienberg) spielen am Freitag ab 19 Uhr, die Gruppen C (VfB Niederdreisbach, SG Neitersen II, SG Kirburg, SG Lasterbach) und D (SG Emmerichenhain, SG Alsdorf, SV Betzdorf-Bruche, SV AtA Betzdorf) am Samstag ab 11 Uhr. Die Zwischenrunde soll um 13.50 Uhr beginnen. Die Halbfinals steigen ab 16.45 Uhr.

EWM-Cup in Hachenburg

Die SG Mündersbach/Roßbach (seit Saisonbeginn firmiert sie unter SG Grenzbachtal) richtet bereits zum 15. Mal ihr Turnier um den EWM-Cup in der Hachenburger Rundsporthalle aus.

Los geht's heute ab 12 Uhr mit einem E-Jugend-Turnier, an welchem JSG Altenkirchen III, JSG Atzelgift, JSG Hachenburg, JSG Hachenburg II, JSG Hattert, JSG Kannenbäckerland II, SV Maischeid, JSG Niederahr III, JSG Scheuerfeld und JSG Scheuerfeld II teilnehmen. Im Anschluss spielen ab 16.30 Uhr die D-Jugendlichen von JSG Alpenrod, JSG Atzelgift/Nister, JSG Atzelgift/Nister II, JSG Betzdorf, Spfr Eisbachtal, Spfr Eisbachtal II, JSG Gebhardshainer Land, JSG Gehlert, JSG Herschbach/Schenkelberg, JSG Niederahr, JSG Roßbach und JSG Roßbach II um den Turniersieg.

Am Samstagmorgen geht es dann ab 9 Uhr in der Rundsporthalle weiter mit einem weiteren E-Jugend-Turnier mit JSG Alpenrod, JSG Alpenrod II, JSG Betzdorf II, JSG Guckheim II, JSG Marienhausen II, JSG Weitefeld II, JSG Wolfstein Fehl-Ritzhausen II, JSG Fehl-Ritzhausen III. Ab 11.40 Uhr kicken dann die E-Jugendlichen der JSG Betzdorf, JSG Daaden III, JSG Guckheim, JSG Herschbach/Schenkelberg, JSG Marienhausen, JSG Puderbach, JSG Rennerod und des SSV Weyerbusch.

Der Höhepunkt des Turnier-Wochenendes steigt dann am Samstag zwischen 14.15 und 20.15 Uhr mit dem EWM-Cup, zu dem sich zahlreiche regionale Teams angesagt haben. Die Vorrunde, Gruppe A: SG Guckheim/Kölbingen, VfL Hamm, FSV Merkelbach, SG Müschenbach/Hachenburg. Gruppe B: SG Grenzbachtal, SG Herschbach/Schenkelberg II, Spvgg EGC Wirges. Gruppe C: SC Berod/Wahlrod, SSV Hattert, SG Malberg/Rosenheim, SV Marienrachdorf. Gruppe D: SG Atzelgift/Nister, SpVgg Lautzert/Oberdreis, SV Thalhausen, SG Wallmenroth/ Scheuerfeld. Im Anschluss ist dann am Samstagabend ab 20.45 Uhr wieder ein Nachtturnier für Hobbymannschaften geplant. Abgerundet wird das Fußball-Wochenende in der Rundsporthalle am Sonntag mit zwei Turnieren für F-Jugendliche – von 9 Uhr an spielen JSG Betzdorf, TuS Driedorf III, JSG Gebhardshainer Land, JSG Hachenburg, JSG Hattert, JSG Hattert II, JSG Marienhausen, JSG Wolfstein Fehl-Ritzhausen, ab 12 Uhr flitzen die Talente der JSG Atzelgift/Nister, JSG Derschen II, TuS Driedorf, TuS Driedorf II, JSG Kirchen, JSG Scheuerfeld, JSG Wisserland/Selbach und JSG Wisserland/Selbach II dem Ball hinterher. Reichlich Spaß haben sicher am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr auch die Kleinsten der JSG Altenkirchen, JSG Daaden, JSG Haiderbach, JSG Marienrachdorf, JSG Müschenbach, JSG Niederahr, JSG Norken, JFV Oberwesterwald, TuS Wied, JSG Wisserland/Selbach und JSG Wisserland/Selbach II beim Bambiniturnier.