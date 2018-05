Die Spvgg Lautzert-Oberdreis steht seit Donnerstagabend als Meister der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg und somit als künftiger Bezirksligist fest. Das Team von der Grenze der Kreise Altenkirchen und Neuwied entschied die vor kurzem wegen Gewitters abgebrochene und nun nachgeholte Auswärtspartie bei der SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/ Wehbach mit 1:0 (1:0) für sich und ist mit einem Vorsprung von jetzt acht Zählern auf den SV Niederfischbach sowie die SG Rennerod/Irmtraut/Seck bei noch zwei ausstehenden Begegnungen vom ersten Platz nicht mehr zu verdrängen. In einer ausgeglichenen, kampfbetonten Partie mit nur wenigen Höhepunkten vor den beiden Toren erzielte Matthias Keller, Lautzerts bester Torschütze in dieser Saison, in der 34.

Minute den entscheidenden Treffer für die von Frank Wohlert trainierten Gäste. „Die Jungs haben alles reingehauen. Jetzt sind wir einfach nur froh, dass wir es geschafft haben“, jubelte Trainer Wohlert ...

