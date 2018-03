Thomas Linscheid kehrt zur Nassovia zurück und bildet Trainer-Duo mit Ismail Cimen

Aus unserem Archiv

Nassau

Zurück an die alte Wirkungsstätte – so lautete unlängst das Motto für Thomas Linscheid. Nachdem der Rettungssanitäter im Spätherbst seinen Dienst als Trainer des B-Ligisten SG Attenhausen/ Gutenacker quittiert hatte, heuert er nun bei der TuS Nassovia Nassau bei dem Verein an, bei dem er seine komplette Jugend als Kicker durchlief. Danach trug Linscheid die Trikots des VfL Bad Ems, des SV Arzbach, des TuS Miehlen und des TuS Attenhausen, bei dem er seine aktive Laufbahn nach einem Kreuzbandriss auch beendete, ehe er als Übungsleiter beim TuS Attenhausen, SV Oelsberg und zuletzt eben bei der SG Attenhausen/Gutenacker an der Seitenlinie gestanden hatte.