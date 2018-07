Auf den Fußballplätzen der Region herrscht wieder reichlich Betrieb, die Balltreter bolzen nicht nur reichlich Kondition, um für die anstehende Runde gewappnet zu sein, sondern nutzen die Zeit auch zu Testkicks. So auch B-Ligist TuS Heistenbach und der SV Allendorf-Berghausen, der nach dem durch die verspätete Abmeldung der TuS Koblenz II entstandenen Hickhack in der Rheinlandliga noch immer nicht weiß, in welcher Liga er in ein paar Wochen definitiv spielen wird. Wie dem auch sei: Das Vorbereitungsspiel in Heistenbach endete 1:1. Jannis Helfrich (links) brachte den gastgebenden Favoriten in Durchgang eins in dieser Szene Führung, Philipp Holl glich später für die Einricher aus. stn

Weitere Testspiel-Resultate: SSV Boppard - FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen 0:4 (0:1). Tore: 0.1 Adrian Knop (40.), 0:2 Tobias Hahn (63.), 0:3 Adrian Knop (82.), 0:4 Sebastian Reifferscheid (88.). SG Gaudernbach/Waldhausen - TuS Hahnstätten ...

