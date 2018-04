Ein Dreierpack gelang Michael Bartels (rechts) beim am Ende deutlich ausgefallenen 6:2 (2:0)-Heimsieg der Reserve der TuS Burgschwalbach gegen die zweite Welle des TuS Holzhausen (blaues Trikot Tarik Kunz). Während die Elf vom Märchenwald im Rennen um ein begehrtes B-Liga-Ticket bleibt, muss der Gast von der Bäderstraße weiter seine Blicke nach unten richten und sich gehörig sputen, am Saisonende nicht in die unterste Klasse strafversetzt zu werden. Neben Bartels trugen sich bei den Einheimischen noch Orhan Yildiz (2) und Jan Niclas Peiler in die Schützenliste ein, bei den Holzhausenern waren es Lukas Reuter und Patrick Holl, die das Spielgerät in den Maschen zappeln ließen. Für die C-Ligisten geht es bereits mit einem Spieltag während der Woche weiter.

Die Spiele im Überblick: TuS Burgschwalbach II - TuS Holzhausen II 6:2 (2:0). Schiedsrichter: Yasar Aksüt. Tore: 1:0 Orhan Yildiz (36.), 2:0 Jan Pfeiler (43.), 3:0 Michael Bartels (58.), 3:1 Lukas ...

