Nach nur zweijährigem Aufenthalt in der B-Klasse haben sich die Fußballer des VfL Holzappel mit einem überzeugenden 5:2-Erfolg nach Verlängerung im Relegationsspiel auf dem Birlenbacher Waldsportplatz gegen den A-Liga-Vorletzten TuS Niederneisen (wir berichteten ausführlich) das begehrte Ticket für das Kreisoberhaus ergattert und einen Eintrag in die Annalen des Vereins sicher, der seit der Saison 2002/03 wieder eigenständig am Spielbetrieb teilnimmt. Dort, wo früher die SG Holzappel/Hirschberg lange Jahre sogar überkreislich vertreten war, wird ab diesem Sommer im Kreis wieder erstklassig gekickt.

Die Aufsteiger, hinten von links: Trainer Daniel Billaudelle, Mark Paul, Tobias Trapp, Julian Sturm, Florian Rau, Darvin Reusch, Jens Berg, Nico Schlosser, David Kramp, Marius Klamp, Patrick Haas, Indra Imanuel ...

