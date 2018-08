Bei ihrer Heimpremiere in der Kreisliga C musste sich die zweite Welle der TuS Niederneisen dem Titelanwärter SV Friedrichssegen im heimischen Sportpark deutlich mit 0:5 (0:3) geschlagen geben und muss weiter auf das erste Erfolgserlebnis in der neuen Umgebung warten. Dominic Müller (links, im Zweikampf mit Rejhan Alija) und Co. warfen alles in die Waagschale, vermochten besonders in kämpferischer Hinsicht auch zu überzeugen. Letztlich aber erwiesen sich die Gäste aus Lahnstein aber doch als die bessere Elf, die auch mit fünf verschiedenen Torschützen klar machte, dass sie individuell gut und ausgeglichen besetzt ist. Die Grün-Weißen müssen die zum Klassenverbleib nötigen Punkte gegen Kontrahenten ihrer Kragenweite holen. stn

Kreisliga C TuS Holzhausen II - SG Birlenbach/Balduinstein/Schönborn II 1:2 (0:2). Schiedsrichter: Gebhard Linscheid (Winden). Tore: 0:1 Jannick Ratte (15.), 0:2 Marvin Marquard (35.), 1:2 Sebastian Konopka (86. Handelfmeter). Zuschauer: 20. ...

