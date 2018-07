„Wir nehmen mit unserer jungen Mannschaft die Herausforderung gerne an und wollen besser abschneiden als in der vergangenen Saison.“ Für Ralf Funk, den Abteilungsleiter der TuS Burgschwalbach, war es keine Frage, dass seine Fußballer nach dem Verzicht der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen als Nachrücker einspringen und für den nachträglich in der Rheinlandliga gebliebenen SV Windhagen die Chance auf ein weiteres Jahr in der Bezirksliga Ost wahrnehmen. Die TuS hat ähnlich wie im Vorjahr ein Hammerprogramm zu absolvieren: Am Sonntag, 12. August, beginnt die Runde mit einem Heimspiel gegen den früheren Regionalligisten VfB Wissen, der nur knapp am Aufstieg in die Rheinlandliga gescheitert war und dabei der Spvgg EGC Wirges den Vortritt lassen musste. Zum ersten Auswärtsspiel gastiert die TuS dann am 19. August ab 15 Uhr bei der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Neunkhausen, in der vergangenen Runde immerhin Dritter der Abschlusstabelle.

Die TuS Niederneisen rückt für ihren Nachbarn TuS Burgschwalbach in die A-Klasse nach und beginnt die Punktehatz am Samstag, 18. August, in Katzenelnbogen, ehe am Mittwoch, 22. August, Bezirksliga-Absteiger VfL ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.