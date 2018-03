Wechselbörse in der Kreisliga B Ahr: Wer wohin gegangen ist

Das Fußball-Transferfenster hat sich geschlossen. Die RZ wirft einen Blick auf das, was sich personell bei den Vereinen der Kreisliga B Ahr verändert hat.

Die Reserve des Ahrweiler BC (in Weiß) hatte bislang in dieser Saison am meisten Grund zu jubeln. Ob das so bleibt oder sich ändert, wird die Rückrunde zeigen. Geändert hat sich aber schon so mancher Kader in der Liga. Die RZ hat sich umgehört, was sich in der Winterpause personell getan hat.

Foto: Vollrath

Spitzenreiter Ahrweiler BC II begrüßt drei neue Spieler im Kader. Offensivakteur Egzon Jashanica kommt aus dem Kosovo. Nach einem Auslandaufenthalt und einer längeren Spielpause kehrt Daniel Wirstorf zu den Kreisstädtern zurück.Von Ligarivale ESV Kreuzberg kommt Ibrahim Sidibe Amare. Arbnor Bytici und Armin Duranovic stehen berufsbedingt nicht mehr zur Verfügung.

Verfolger SV Kripp vermeldet eine Personalie. Der 27-jährige Kevin Kostrewa, der bei mehreren Vereinen im Umland höherklassig aktiv war, etwa der SpVgg Burgbrohl, dem TuS Oberwinter und der SG Bad Breisig, kehrt von der TuS Koblenz II zurück. In Kripp spielte Kostrewa bereits in der Saison 2015/2016 in der A-Klasse unter Trainer Oliver Küster.

Die SG Ahrtal/Insul geht ohne personelle Änderungen in die Restsaison. Allerdings wird Lucas Thelen mehrere Monate berufsbedingt aussetzen.

Beim SC Bad Bodendorf steht ein Abgang einem Neuzugang gegenüber. Pierre Leydecker möchte berufsbedingt kürzertreten und schließt sich der Reserve an. Aus dem Kosovo kommt Lulzin Neziri berufsbedingt nach Bad Bodendorf und verstärkt den Verein.

Keine personellen Veränderungen gab es bei der Grafschafter SV. Dafür stehen Veränderungen anderer Art an. In Planung ist eine Spielgemeinschaft mit den Vereinen Sportfreunde Bengen, Birresdorfer SC und VfB Lantershofen. Auf Jugendbasis besteht bereits eine Kooperation unter dem Namen JSG Grafschaft. Ab der kommenden Saison soll es nun auch eine SG im Seniorenbereich geben. An der wird sich der SV Leimersdorf voraussichtlich nicht beteiligen. Unterschrieben und entschieden ist aber noch nichts.

„Aus Sicht der beteiligten Vereine ist es nur konsequent und vernünftig, den Jugendlichen auch im Erwachsenenalter eine gemeinsame Fußball-Perspektive anbieten zu können“, heißt es auf der Homepage der Grafschafter SV zu den Plänen für die neue Spielgemeinschaft.

Zwei Neue begrüßt die SG Kempenich/Spessart. Von Lokalrivale SG Wehr kommt Yannik Durben. Der 24-jährige Linus Wiedemann spielt fortan mit einer Doppellizenz in seiner Heimat Münster und bei den Kempenichern.

Trainer Mirco Walser begrüßt bei der SG Bachem/Walporzheim ebenfalls zwei Neue. Beide Akteure schnürten in der Vergangenheit bereits die Schuhe in Bachem. Stürmer Adnan Gerguri kommt vom FC Inter Sinzig. Torhüter Sebastian Stadtfeld kehrt zudem nach einem halben Jahr vom SV Wolmersdorf zurück.

Derweil vertraut man bei der SG Oberahrtal/Barweiler auf den bestehenden Kader. Es gibt dort keine Zu- und Abgänge. Die DJK Müllenbach hat einen Nachfolger für Trainer Christian Schumacher gefunden: Dietmar Zimmer wird die Mannschaft erneut übernehmen, zunächst bis zum Sommer. Auf dem Feld ergaben sich keine Wechsel bei der Mannschaft vom Nürburgring.

Auch bei der SG Franken/Königsfeld gab es keine Veränderungen. Thomas Ockenfels geht mit einem 18-Mann-Kader in die Restsaison. Der ESV Kreuzberg hat ebenfalls auf Neuverpflichtungen verzichtet. Ibrahim Sidibe Amare hat den Verein berufsbedingt in Richtung Ahrweiler BC II verlassen.

Der FC Inter Sinzig steht auf dem ersten Abstiegsrang und muss einige personelle Veränderungen verarbeiten. Fünf Abgängen stehen fünf Neuzugänge gegenüber. Den FC verließen Watchara Onthonglang (FC Plaidt), Marcel Ossendorf, Moritz Koch (beide Westum II), Adnan Gerguri (SG Bachem) sowie Denis Handanagic (Ziel unbekannt). Neu im Team sind Sercan Erdem (SV Remagen), Napha Claude (vereinslos), Jannik Engelhardt, Luca Gilles (TuS Oberwinter) und Robin Fernando da Silva (SG Westum). Des Weiteren wurde die Verpflichtung von Albert Buhler (FC Cosmos Koblenz) für den Sommer bekannt gegeben.

Die FSG Bengen/Lantershofen/Birresdorf hat Stürmer Maximilian Eisenheut vom SV Wachtberg verpflichtet. Torhüter Leon Schneider (SV Dernau) und Jan Bachem (SV Heimersheim) kehrten der FSG den Rücken zu.

Schlusslicht SG Westum/Löhndorf II baut auf einen größeren Kader und begrüßt fünf Akteure. Marcel Ossenorf und Moritz Koch kehren von Ligarivale FC Inter Sinzig zurück. Aus der dritten Mannschaft werden Torwart Timo Haut, Jannik Fuchs und Philipp Mohr-Rausch hochgezogen. Lutz Klattenberg