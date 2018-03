Lauber folgt auf Durben

Wolfgang Durben, Trainer der SG Maifeld, legt sein Amt nach der Saison nieder. Der Fußball-B-Ligist hat bereits einen Nachfolger gefunden. Zur neuen Spielzeit wird Lars Lauber die sportliche Verantwortung bei den Maifeldern übernehmen. Lauber trainierte vor einer Pause fünf Jahre lang die SG Elztal und führte das Team aus der A-Klasse in die Bezirksliga Mitte. Einen Namen in der Region hat sich Lauber davor bereits als langjähriger Oberligatorwart des TuS Mayen gemacht.

Maifelds Geschäftsführer Marcus Reiter ist vom neuen Trainer überzeugt: „Mit Lars gewinnen wir einen Trainer, der über jede Menge Erfahrung verfügt und überdies in beiden Vereinen in der Vergangenheit aktiv war. Wir wollen mit ihm die junge Mannschaft weiterentwickeln und den nächsten Schritt gehen.“ Lauber freut sich auf die neue Aufgabe vor der eigenen Haustür: „Da ich mit meiner Familie in Mertloch wohne, sind die Wege natürlich kurz, und der Verein ist mir ohnehin schon gut bekannt. Die Infrastruktur bei der SG Maifeld stimmt, und nach einem Jahr Pause freue ich mich wirklich auf die neue Aufgabe.“ jam