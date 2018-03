Zwei Keller- und zwei Nachbarschaftsduelle stehen im Mittelpunkt des nächsten Spieltages in der Fußball-Kreisliga B Ahr. Der Vorletzte SG Westum/ Löhndorf II hofft auf Punkte gegen den Drittplatzierten SC Bad Bodendorf. Die SG Ahrtal Insul begrüßt den ESV Kreuzberg zum Derby. Im Tabellenkeller setzt die DJK Müllenbach auf ihre Heimstärke gegen die SG Franken/Königsfeld. Die SG Oberahrtal/Barweiler will den vierten Saisonsieg und den zweiten Erfolg gegen die FSG Bengen/Lantershofen/Birresdorf. Der SV Kripp will seine Titelambitionen bei der SG Walporzheim/Bachem unterstreichen. Die Grafschafter SV muss sich beim FC Inter Sinzig behaupten. Derweil gab es noch drei Nachholspiele:

SG Westum/Löhndorf II - Grafschafter SV 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Marc Sonntag (53.), Jannik Fuchs (63.), Jannik Dismon (67.). Inter Sinzig - ESV Kreuzberg 2:1 (1:0). Tore 1:0 Robin Da ...

