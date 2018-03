In der Fußball-Kreisliga B Ahr sollte der Spieltag am Wochenende ohne Wetterkapriolen über die Bühne gehen. Als neuer Spitzenreiter aufgrund des 4:0-Sieges im Nachholspiel beim ESV Kreuzberg reist der SC Bad Bodendorf zur heimstarken DJK Müllenbach. Der Ahrweiler BC II will nach zwei Remis endlich wieder siegen und zurück an die Tabellenspitze. Das Derby bei der Grafschafter SV birgt also viel Unterhaltungspotenzial. Ein Kellerduell erster Güte liefern sich die SG Oberahrtal/Barweiler und die SG Franken/Königsfeld. Sowohl der SV Kripp als auch der FC Inter Sinzig wollen im direkten Duell unbedingt ihre Siegesserien fortsetzen. Die FSG Bengen/Lantershofen/Birresdorf würde nur zu gern nach dem Derby gegen die SG Walporzheim/Bachem die Rote Laterne des Letzten wieder abgeben.

DJK Müllenbach - SC Bad Bodendorf (Sa., 18 Uhr). Der SC Bad Bodendorf reist als Spitzenreiter an, gibt sich aber dennoch vorsichtig. „Drei Siege und 10:0 Tore klingen natürlich gut, ...

Lesezeit für diesen Artikel (602 Wörter): 2 Minuten, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.