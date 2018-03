Kreisliga A: Sechs Teams dürfen noch auf den Titel hoffen – Eine Bestandsaufnahme in der Winterpause

Die Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr präsentiert sich in dieser Saison spannender denn je. Während sich an der Tabellenspitze gleich sechs Mannschaften Hoffnungen auf die Meisterschaft machen können, ist auch im Abstiegskampf noch längst keine Entscheidung gefallen. Die RZ hat in der Winterpause die Teams genauer unter die Lupe genommen.

Zu den sechs Mannschaften, die noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden wollen und können, zählen auch der SV Rheinland Mayen (in Grün) und die SG Westum/Löhndorf (in Blau). Für die Westumer geht es am 25. Februar bei der SG Wehr weiter, Mayen tritt dann in Oberzissen an.

Foto: Vollrath

TuS Fortuna Kottenheim: Der Tabellenführer ist wie schon in den vergangenen Jahren weit oben in der Tabelle zu finden. Nach einem verkorksten Saisonstart kam die Mannschaft von Trainer Johannes Stenz, der gerade gemeinsam mit seinem Trainerteam seinen Vertrag über das Saisonende hinaus verlängert hat, zur Mitte der Hinrunde immer besser in Tritt und kletterte Platz um Platz nach oben, nicht zuletzt dank großer Erfahrung. Kapitän Sascha Engelmeier (10 Saisontore), Florian Stein und Stenz selbst weisen Dutzende erfolgreiche Spielzeiten in der Kreisliga A und höher auf. Nichtsdestotrotz schraubt Stenz die Erwartungen erst einmal herunter: „Wir gehen nicht davon aus, dass wir auch am Ende der Saison ganz oben stehen. Die Tabelle ist eine Momentaufnahme.“

Sportfreunde Miesenheim: Auch wenn sich die Sportfreunde schon in der Rückrunde der Vorsaison stark präsentiert hatten, hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass die Elf von Trainer Günter Kossmann als Tabellenzweiter in die Winterpause gehen würde. Doch ein starkes Teamgefüge sowie die zweitbeste Defensive (18 Gegentore) der Liga lassen Träume vom Aufstieg aufkommen. „Unser Ziel war es, zu überraschen und unter die ersten sechs zu kommen. Wir gehen ohne Druck in die verbleibenden Spiele. Auch wenn wir uns als Außenseiter sehen, werden wir den Platz oben nicht freiwillig hergeben“, kündigt Kossmann an. Personell hat sich nichts verändert. Allerdings kehrt Yannick Kossmann nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch allmählich wieder in den Kader zurück.

SV Rheinland Mayen: Ein stark aufgestellter Kader um die höherklassig erfahrenen Johannes Grober, Norman Olck oder auch Spielertrainer Patrick Rölle hatten Mayen schon vor der Saison als einen der großen Titelfavoriten erscheinen lassen. Diese Rolle bestätigte die Mannschaft um Top-Torjäger Mickel Kohlhaas (18 Saisontore) vor allem in den Spielen gegen direkte Konkurrenten. Allerdings wurden ein ums andere Mal – wie etwa bei den beiden Remis gegen die SG Bad Breisig und den SV Remagen – Zähler gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel liegen gelassen. „Wir haben einige Punkte verschenkt, sind aber voll im Rennen und wollen in jedem Spiel alles reinwerfen“, erklärt Rölle, der auf die Neuzugänge Jordi Geisen und Justin Jesch (beide SG Wehr) sowie Rückkehrer Marcel Schlich (TuS Mayen) zurückgreifen kann. Dagegen werden Torjäger Kohlhaas (4 Spiele) und Stefan Rörig (2 Spiele) zunächst rot-gesperrt fehlen.

FC Alemannia Plaidt: Dank einer Siegesserie vor der Winterpause hat sich der Bezirksligaabsteiger an die Spitzengruppe herangekämpft. Vor allem mit Blick auf den aufgrund von Verletzungen dünn besetzten Kader war diese Entwicklung nach dem missglückten Saisonstart kaum zu erwarten. In der Offensive wusste bisher das Trio Marcel Birkner, Daniel Molitor und Johannes Schumacher mit insgesamt 25 Toren zu überzeugen. Bleiben die Alemannen in der Rückrunde von Verletzungen verschont, könnte die Mannschaft von Thomas Esch eine gewichtige Rolle im Kampf um den Aufstieg einnehmen. „Für uns ist es alles andere als ein Muss aufzusteigen. Natürlich ist es schön, oben zu stehen, aber die A-Klasse bietet für unseren Verein einen großen Reiz“, sagt Esch, der wieder auf die genesenen Michael Szafraniec, Lukas Marder und Christos Verelis bauen kann.

SG Westum/Löhndorf: Lange Zeit hielt sich Westum/Löhndorf ganz oben in der Tabelle und grüßte mehrere Male von der Tabellenspitze. Doch einige Punktverluste wie beim 0:3 direkt vor der Winterpause in Miesenheim sorgten dafür, dass die Mannschaft von Trainer Rolf Seiler aktuell nur auf Platz fünf rangiert. Bei nur drei Zählern Rückstand ist in Sachen Aufstieg aber noch alles möglich. Abzuwarten bleibt, wie das Team um Routinier Christian Morgenschweis (8 Saisontore) mit dem neuen Kunstrasen in Westum zurechtkommen wird. „Wir versuchen, möglichst lange oben dranzubleiben und dann da zu sein, wenn die Konkurrenz straucheln sollte“, sagt Seiler. Roderick Speich und Lukas Nachtsheim sind wieder ins Training eingestiegen.

DJK Kruft/Kretz: Die sechste und letzte Mannschaft mit realistischen Chancen auf die Meisterschaft ist die DJK Kruft/Kretz. Nach einem furiosen Saisonstart musste die Mannschaft um Trainer Jürgen Krayer im Lauf der Hinrunde nicht zuletzt auch ihrem kleinen Kader ein wenig Tribut zollen. Die schwere Verletzung von Philipp Pohl tat dabei ein Übriges. „Wir können mit der Saison bislang zufrieden sein. Eine klare Zielsetzung ist aufgrund der Konstellation und des kleinen Kaders kaum möglich. Ich hoffe, wir bleiben von Sperren und weiteren Verletzungen verschont“, gibt Krayer, dessen Kader unverändert bleibt, der aber zumindest wieder auf den Langzeitverletzten Armin Leber zurückgreifen kann, zu Protokoll.

SV Oberzissen: Der Aufsteiger wusste bislang vor allem zu Hause vollends zu überzeugen (17 von 23 Punkten). Die Mannschaft von Trainer Tobias Dedenbach ist in ihrer ersten Saison im Kreisligaoberhaus voll im Soll und kann in der Rückrunde ohne jeglichen Druck aufspielen. „Wir sind glücklich darüber, so gut in der A-Klasse angekommen zu sein. In den verbleibenden Spielen möchte wir weiter zu Hause überzeugen und zudem auswärts konstanter werden“, so Dedenbach, der auf den gleichen Kader wie in der Hinrunde setzt.

SG Hocheifel: Im ersten Jahr nach einem größeren Umbruch inklusive Trainerwechsel und dem Abgang langjähriger Leistungsträger im Sommer hielt sich die SG Hocheifel zu Beginn der Saison erstaunlich gut, rangiert aber mittlerweile im gesicherten Mittelfeld. Für Spielertrainer Tobias Weiler eine absolut zufriedenstellende Zwischenbilanz: „Natürlich haben auch wir hier und da Punkte liegen gelassen. Aber eine Saison ohne großen Stress mit unserer jungen Mannschaft ist mehr als nur akzeptabel. Wir wollen noch so viele Punkte wie möglich sammeln und den Klassenerhalt auch rechnerisch so früh wie möglich klarmachen“, sagt Weiler, dessen Kader ebenfalls unverändert blieb.

SG 99 Andernach II: Nach größeren Eingewöhnungsproblemen zu Beginn der Saison hat sich die Rheinlandliga-Reserve der SG 99 mithilfe eines Zwischenspurts in eine gute Ausgangsposition für den Klassenverbleib gebracht. Allerdings beträgt der Vorsprung auf einen möglichen dritten Abstiegsplatz nur fünf Punkte, weshalb noch einiges an Arbeit vor dem Team von Trainer Markus Schwab liegt. „Wir sind schon darauf angewiesen, dass wir vor allem von der A-Jugend unterstützt werden. Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt“, meint Schwab, der zum Saisonende als Trainer der SG 99 Andernach II aufhören wird.

SV Remagen: Wie auch im vergangenen Jahr wollte es beim SV Remagen von Anfang an nicht so recht laufen. Zu selten konnte die im Sommer verjüngte Mannschaft ihr Potenzial auf den Platz bringen und liegt nun nur zwei Zähler vor einem möglichen Abstiegsplatz. Das größte Manko stellt die sonst so starke Offensive dar. Nur 16 Tore erzielte die Mannschaft von Trainer Tarek Mazih in 14 Spielen. „Wir sind, was die Punktausbeute angeht, alle nicht zufrieden. Die Mannschaft ist jung, hat Potenzial, muss aber langsam punkten. Am Ende zählt nur der Klassenerhalt“, sagt Mazih, dem Mustafa Apaydin, Marco Gilles, Florian Schilling und Mario Müller nach längerer Verletzungspause wieder zur Verfügung stehen.

SG Mosel Löf: Eine rabenschwarze Hinrunde mit enormem Verletzungspech hat dafür gesorgt, dass die SG Mosel Löf nur auf Platz elf überwintert. Mit ebenfalls nur zwei Zählern Vorsprung auf den SV Dernau muss der Blick bei der zweitschwächsten Offensive der Liga nach unten gehen. Nichtsdestotrotz blickt Trainer Udo Seifert, der neben etlichen wieder genesenen Spielern auf Rückkehrer Dominik Bender (TSV Emmelshausen) bauen kann, optimistisch in die restlichen Spiele. „Wir haben wieder deutlich mehr Spieler an Bord und wissen, was wir können. Wir wollen so schnell wie möglich unten raus und ein paar Dinge ausprobieren, wie zum Beispiel ein anderes Spielsystem “, erklärt Seifert.

SV Dernau: Nach einer überragenden Vorsaison und einer turbulenten Hinrunde ist Dernau nun im Abstiegskampf angekommen. Um den Abstieg zu verhindern, ist Urgestein Uwe Deckenbrock, der zu Saisonbeginn aus persönlichen Gründen das Traineramt niedergelegt hatte, auf den Trainerstuhl zurückgekehrt. Besonders die Defensive bereitet der Mannschaft von der Ahr mit bislang 37 Gegentoren Probleme. Offensiv dagegen war Verlass auf Torjäger Tim Rieder, der zwölf Tore erzielte. Mit Jörn Kreuzberg als spielendem Co-Trainer konnte ein bekannter Name verpflichtet werden, während Enrico Dresen im Tausch gegen Yanik Saess nach Oberwinter wechselte.

SG Bad Breisig: Bad Breisig droht der zweite Abstieg in Serie. Nachdem die Mannschaft von Spielertrainer Jacques Daoud bereits in der Vorsaison in der Bezirksliga am Ende chancenlos war, steht auch in der Kreisliga A mit bislang mageren sieben Zählern nur wenig auf dem Konto. Neben der zweitschwächsten Offensive ist die SG defensiv die Schießbude der Liga (58 Gegentore). Bei fünf Zählern Rückstand zum rettenden Ufer bedarf es eines guten Starts nach der Winterpause, um doch noch ein Wort in Sachen Klassenverbleib mitsprechen zu können. „Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden. Es ist alles möglich“, meint der weiterhin verletzte Daoud.

SG Wehr/Rieden/Volkesfeld: Bei der SG Wehr hilft wohl nur noch ein Wunder, um den Abstieg zu verhindern. Nur drei Punkte wurden in der Hinrunde eingefahren, zudem verschärfte sich die ohnehin schon schwierige Personallage mit den Abgängen von Jordi Geisen und Justin Jesch noch einmal erheblich. Insbesondere die Offensive mit gerade einmal sechs Treffern zeigte sich bislang als nicht konkurrenzfähig. „Wir sind realistisch und wissen, dass es nicht mehr um den Klassenerhalt geht. Im Vordergrund steht, die Saison ordentlich zu Ende zu spielen und so viel Spaß wie möglich zu haben“, sagt Wehrs Trainer Walter Berresheim. Daniel Fischer