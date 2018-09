Am vierten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Ahr hat die SG Kreuzberg/Ahrbrück ihre Spitzenposition behaupten können. Gegen die DJK Müllenbach siegte die Elf von Trainer Michael Theisen mit 5:2. Ein vollkommen weiße Weste haben noch der FC Inter Sinzig und die SG Kempenich/Spessart, die aber je ein Spiel weniger als die Kreuzberger ausgetragen haben. Inter siegte beim SC Bad Bodendorf mit 3:1, Kempenich bezwang den SV Kripp knapp mit 2:1. Die SG Ahrtal Hönningen kommt immer besser in Schwung und feierte beim 6:2 über die SG Walporzheim/Bachem den zweiten Sieg in Serie. Die Grafschafter SG hat nach ihrer Gründung im Sommer den ersten Erfolg verbuchen können – und der hatte es in sich. Mit sage und schreibe 13:0 setzte sich die GSG bei Aufsteiger SV Remagen II durch.

SV Kripp - SG Kempenich/Spessart 1:2 (0:1). Die Gäste musste eine Stunde in Unterzahl agieren, nachdem Tobias Lechtenböhmer in der 30. Minute nach zwei Fouls binnen einer Minute die Gelb-Rote ...

