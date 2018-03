Den Seniorenfußballmannschaften des SC Niederzissen und des FV Vilja Wehr geht's schlecht. Während der SCN in den unteren Tabellenregionen der Kreisliga C unterwegs ist, rangieren die Viljaner abgeschlagen auf dem letzten Rang in der Kreisliga A – ohne realistische Chance auf den Klassenverbleib. Jetzt bündeln die beiden Traditionsvereine ihre Kräfte und gehen in der kommenden Saison mit zwei Mannschaften in einer Spielgemeinschaft auf Punktejagd. Im Niederzissener Sporthaus ist jetzt der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet worden, der am 1. Juli in Kraft tritt.

Ganz neu ist die Zusammenarbeit der beiden Vereine allerdings nicht. Denn schon seit fast zwei Jahren sind sie mit dem SV Oberzissen und dem VfR Waldorf in einem Jugendförderverein organisiert, ...

