Siege und Niederlagen wechselten sich bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen in den vergangenen Wochen munter ab. Konstanz ist beim A-Ligisten aus dem Fußballkreis Koblenz derzeit nicht zu erkennen. Auf einen 6:1-Kantersieg gegen Kesselheim folgte das 0:1 beim Schlusslicht SV Niederwerth, nach dem 1:0-Heimsieg gegen Spay gab es im Kreispokal das Aus mit dem 1:2 in Vallendar.

Was kommt nun am Sonntag, 14.30 Uhr, beim Tabellenführer TuS Immendorf, der am Donnerstag den SV Spay mit 5:3 bezwang? Zuzutrauen ist den Kannenbäckerstädtern alles... gh