Höhr erwartet Oberligisten

Bevor die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen ab Freitag, 2. März, wieder um Punkte in der Fußball-Kreisliga A Koblenz kämpfen, bestreiten sie die Vorbereitungsphase mit fünf Testspielen. Diese Serie beginnen sie mit der bei weitem attraktivsten Begegnung am Mittwoch, 31.

Januar, 19.30 Uhr, wenn sie im Moorsbergstadion den Oberligisten Rot-Weiß Koblenz empfangen. Daran schließen sich dann die folgenden vier Partien an: Samstag, 10. Februar, 14 Uhr, im Moorsbergstadion gegen den Bezirksligisten SG Mülheim-Kärlich II; am Mittwoch, 14. Februar, 19.30 Uhr, in Ransbach-Baumbach gegen den B-Ligisten SV Türkiyemspor; am Samstag, 17. Februar, 15 Uhr, beim A-Ligisten SG Nievern/Fachbach; am Dienstag, 20. Februar, 19.30 Uhr, beim Bezirksligisten VfL Bad Ems.