Ist nach dem jüngsten 3:1 im Derby gegen Bendorf der Knoten geplatzt beim Koblenzer A-Ligisten SF Höhr-Grenzhausen? Das hofft natürlich Spielertrainer Stephan Roll, dessen Team bereits am Dienstag die Chance hat, beim SV Untermosel Kobern den zweiten Saisonsieg nachzulegen (Anstoß: 20 Uhr). Die Gastgeber sind mit einem 5:1 gegen Niederwerth in die Runde gestartet, mussten sich in der Folge aber in Spay und gegen Immendorf geschlagen geben. Mit drei Punkten liegen sie als Neunter einen Zähler und drei Plätze hinter den Sportfreunden, bei denen am Wochenende der Erfolg einen Namen hatte, erzielte doch Lucas Zöller alle drei Tore für sein Team.

Mit sechs Treffern führt Zöller nun auch die Torjägerliste an. ros

