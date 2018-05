In der kommenden Saison wird ein Fußball-Klub wieder im Spielbetrieb Hunsrück/Mosel mitmischen, der sich 2016 verabschiedet hatte: Türkgücü Simmern. „Das ist fix“, sagt Kreis-Sachbearbeiter Karl Scheid, der die Bestätigung des Vereins hat.

Die Simmerner werden in der C-Klasse neu beginnen, dort hatten sie 2015/16 in der C Hunsrück letztmals gegen den Ball getreten. Ansonsten hat Scheid noch keine weiteren An- oder Abmeldungen ...