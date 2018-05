Die nächste Spielgemeinschaft im Fußballkreis Hunsrück/Mosel ist auf dem Weg: B-Nord-Absteiger SVC Kastellaun und C-Nord-Klub TuS Uhler werden laut RHZ-Informationen kommende Saison gemeinsame Sache machen. Angedacht ist eine Mannschaft in der C-Klasse, damit gibt es in der tiefsten Liga des Kreises eine Mannschaft weniger, denn der SVC wäre als Schlusslicht der B Nord sowieso runtergekommen. Der Grund ist der Personalmangel: Beiden Klubs wäre es schwer gefallen, in der Saison 2018/2019 eine eigene Mannschaft auf die Beine zu stellen.

So kam man recht schnell auf einen Nenner, der SG Kastellaun/Uhler heißt. Bericht folgt.

