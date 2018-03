Am Freitagabend (19.30 Uhr) kann sich in Düngenheim die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga D Süd entscheiden – und zwar zugunsten der Gastgeber von der SG Monreal, die bekanntlich eine kreisübergreifende Spielgemeinschaft ist, Monreal kommt aus dem Rhein/Ahr-Kreis, Düngenheim/Urmersbach aus dem Kreis Hunsrück/Mosel. Die SG führt die Tabelle mit 11 Siegen und 2 Niederlagen aus 13 Spielen an und trifft auf den Zweiten TuS Hausen II, der vier Punkte hinter Monreal steht. Trainer Thomas Schäfer ist sich sicher: „Wenn wir gewinnen, ist es uns normalerweise nicht mehr zu nehmen.“ Zumal sein Team in der Winterpause noch mal verstärkt wurde.

Vom Bezirksligisten Vordereifel ist überraschend Julian Hammes zur SG gewechselt, vom Koblenzer A-Ligist SG Mosel Löf kam Stefan Aldorf. mb

