C-Nord-Titelträger Sportfreunde Mastershausen hat das obligatorische Endspiel um die Kreismeisterschaft der C-Klassen gegen C-Süd-Champion SG Hunsrückhöhe mit 4:1 (2:0) gewonnen. Vor 70 Zuschauern in Kastellaun brachte Tim Schneiders die Sportfreunde wie so oft per Kopf nach einer Ecke in Front (11.), Nico Span erhöhte kurz vor und nach der Pause auf 3:0 (42., 51.). Johann Brecht verkürzte auf 1:3 (53.), danach war seine SG-Elf am Drücker, doch ein Kontertor von Simon Willems (75.) machte den Sack zu für Mastershausen. Die Sportfreunde können in Büchel am Samstag auch den Kreispokal 2 holen (siehe Bericht auf dieser Seite).

B-Liga: Kampf um Platz im Rheinlandpokal Fußball. Während es im Finale der C-Klasse-Meister um die Kreismeisterschaft nur ums Prestige geht, steht das Endspiel bei den B-Klasse-Titelträgern unter einem anderen Stern. ...

