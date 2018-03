Reil: Gespräche über neue SG

Der Blick auf die Personalaktivitäten bei den COC-Klubs in der Fußball-Kreisliga B Mosel:

SV Blankenrath

Beim Tabellenzweiten hat sich auf dem Transfermarkt nichts getan. Mit Kapitän Niklas Sabel kehrt ein wichtiger Spieler nach einem Bänderriss zurück. „Er hat die Verletzung gut überstanden und wird am Sonntag ganz normal mit den anderen in die Vorbereitung starten“, sagt Blankenraths Trainer Kay Nell. Er kann damit zum Vorbereitungsstart seinen kompletten Kader begrüßen. Dazu sollen die A-Jugendlichen Gerrit Kleinz und Maurice Geisen in der Rückrunde an die Mannschaft herangeführt werden. In der Vorbereitung bestreitet Blankenrath gegen Nohen, Mörschbach, Mengerschied und Biebertal Testspiele, bevor es am 4. März mit einem Heimspiel gegen Baldenau Hundheim weitergeht.

SG Reil/Pünderich/Burg/Enkirch

Der Tabellensechste hat einen Neuzugang zu vermelden: Lukas Drautzburg wechselt vom Lokalrivalen aus Kröv nach Reil. Ansonsten hofft Reils Trainer Horst Kropp, dass die Langzeitverletzten bald wieder zurückkommen und der ein oder andere, der zuletzt öfter verhindert war, wieder mehr Zeit hat. Doch nicht nur im personellen Bereich gibt es eine Neuigkeit: An der Mosel werden Überlegungen geführt, die Spielgemeinschaft aus Kröv, Traben-Trarbach und Reil, wie sie bereits in der Jugend besteht, eventuell auch im Seniorenbereich umzusetzen. Allerdings befinden sich die Gespräche und Planungen noch am Anfang.

FC Peterswald-Löffelscheid

Auch beim Tabellenachten Peterswald-Löffelscheid gibt es keine Ab- oder Zugänge. Trainer Andreas Weber hofft vielmehr, dass Waldemar Demjanow und Paul Felchle zum Rückrundenstart wieder fit sind. Mit der Vorbereitung wird der FCP am 29. Januar starten und Testspiele gegen Buch, Rhaunen, Zell II und Kastellaun absolvieren. Der Rückrundenauftakt ist am 4. März gegen Schlusslicht Longkamp.

SV Strimmig

Im Gegensatz zu den Lokalrivalen hat sich beim Tabellenneunten in der Winterpause sehr viel getan. Jan Simon wechselt wie berichtet nach Müden in die Bezirksliga und auch Routinier Bernd Maßmann wird den Verein verlassen und sich mit hoher Wahrscheinlichkeit der SG Ober Kostenz (B Süd) anschließen. „Der Abgang von Jan ist schon ein herber Verlust für uns, denn er ist ein sehr guter Spieler. Da es bei uns in diesem Jahr nicht um Ab- oder Aufstieg geht, haben wir uns in der Winterpause auf einen Wechsel verständigt“, sagt Strimmigs Trainer Stefan Kronz. Doch auch Strimmig war nicht untätig und konnte mit Kai Conzemius einen neuen Stürmer verpflichten. Dieser wechselt von der SG Pfeffelbach (C-Klasse Kusel-Kaiserslautern) in den Hunsrück. Außerdem wird Maik Gossler aus der A-Jugend an das Team herangeführt.

Mit Tim Adams und Villi Grigaitis (nach Verletzung) sowie Chris Reisberger werden drei Spieler in der Vorbereitung wieder angreifen. Somit hat Kronz auch wieder alle Mann an Bord. jjk