Aller guten Dinge sind drei, beziehungsweise in diesem Fall eher aller schlechten: Dieser abgewandelte Satz trifft am Mittwochabend (19.30 Uhr) zu, wenn der SV Blankenrath in der Fußball-Kreisliga B Mosel I beim SV Morbach II antritt, denn es ist bereits der dritte Versuch, das Spiel bei der Rheinlandliga-Reserve über die Bühne zu bringen. Der zweite Anlauf war vergangene Woche sehr zur Überraschung des SVB abgesagt worden seitens der Gemeinde Morbach, die den Platz kurzerhand für unbespielbar erklärte.

„Eigentlich gibt es nicht viel zu sagen. Wir hoffen einfach, dass das Spiel stattfindet, und ich gehe auch mal fest davon aus“, sagt Blankenraths Trainer Kay Nell. Er will mit ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.