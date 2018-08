Später Ausgleich: Unterhaltsames 2:2 in Brohl

Ein unterhaltsames Spiel boten Gastgeber SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl und die Spvgg Cochem II beim 2:2 (1:0) in der Fußball-Kreisliga B Nord den Zuschauern auf dem Brohler Rasen. Trotz des eigenen späten Ausgleichs war Hambuchs Coach Nils Christ nicht ganz zufrieden: „Uns hat die Routine gefehlt, um ein Spiel, dass wir in der Hand hatten, in ruhige Bahnen zu lenken. Trotz des Fehlens einiger Spieler erwarte ich das auch von den anderen.“ Cochems Coach Michael Kroll stellte in der Pause um – und das zeigte Wirkung. „Danach waren wir besser im Spiel. Ich denke, insgesamt war es ein gutes Spiel“, sagte er zur vorgezogenen Partie vom fünften Spieltags.

Tore: 1:0 Jan Gräfen (16.), 1:1 Bennet Schneiders (65.), 1:2 Marc Rottstock (79.), 2:2 Martin Mindermann (84.). ba

