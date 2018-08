Die SG Niederburg/ Damscheid/Biebernheim II bleibt das punktlose Schlusslicht der Fußball-Kreisliga B Süd. In Damscheid verlor Niederburg II, das mit den A-Klasse-Assen Christopher König und Jan Schink antrat, mit 2:4 (1:0) gegen den TuS Rheinböllen II. Nach 80 Minuten und keine Minute nach seiner Einwechslung sah Rheinböllens Christoph Schulz wegen Meckerns die Rote Karte. Beim Stand von 2:2 hatte Niederburg II in Überzahl die besseren Karten, doch die dezimierten Rheinböllener holten sich in der Schlussphase den Sieg. TuS-Trainer Frank Kasper sagte: „Das war ein sehr intensives Spiel, in der wir in der ersten Hälfte kaum Land sahen, aber im zweiten Durchgang besser waren.“

Tore: 1:0 Christopher König (31.), 1:1 Christopher Rott (50.), 1:2 Tim Witzenrath (61.), 2:2 Jan Schink (Elfmeter, 74.), 2:3 Sebastian Riedel (88.), 2:4 Rott (Elfmeter, 90.). Besonderheit: Rot für Christoph Schulz ...

