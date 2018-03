Zwei der drei angesetzten Partien in der Fußball-Kreisliga B Nord wurden wie viele andere am Wochenende frühzeitig abgesagt. Masburg gegen Vorder-hunsrück und Hambuch gegen Buch fielen dem Wetter zum Opfer, beide Begegnungen hätten in Kaisersesch stattfinden sollen. Dank des Einsatzes vieler helfender Hände konnte dagegen in Braunshorn angepfiffen werden. Die A-Klassen-Reserve der SG Hausbay gewann das Derby gegen die SG Leiningen auf einem schwer zu bespielbarem Platz, auf dem vorher noch die Partie der Hausbayer Dritten stattgefunden hatte.

SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn II - SG Leiningen-Norath/Bickenbach 4:1 (3:1). Rund 30 Helfer fanden sich am Samstagmittag zusammen, um den Braunshorner Rasen vom Schnee zu räumen, dazu wurde der Platz zweimal gewalzt ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.