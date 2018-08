Der 1:0-Sieg der SG Biebertal II in der Fußball-Kreisliga B Süd beim FC Karbach II wird annulliert, die Partie wird vorbehaltlich des Spruchkammer-Urteils mit 3:0 Punkten und 0:0 Toren für Karbach II gewertet. Der Fall ist klar: Der Biebertaler Sandro Hoffmann hätte nicht eingesetzt werden dürfen, da er alle vier Pflichtspiele bei der ersten Mannschaft absolviert hatte – unter anderem am Freitag beim 0:4 in Werlau.

Deswegen durfte er am Sonntag nicht in der Reserve eingesetzt werden. „Ich habe das angezeigt, das geht nun seinen Gang“, bestätigte Kreissachbearbeiter Karl Scheid. bon

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.