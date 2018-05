Spitzenreiter Hausbay macht nächsten großen Schritt

Einen weiteren großen Schritt Richtung Bezirksliga-Aufstieg hat die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel gegen die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen gemacht: Die Mannschaft von Spielertrainer Mirko Bernd siegte im Derby mit 4:1 (0:0). „Erwartungsgemäß“, meinte Gästecoach Keven Zimmermann. Dessen Team hatte den Gastgebern vor allem in Halbzeit eins alles abverlangt. „Wir haben gut mitgespielt und Hausbay in Verlegenheit gebracht.“ Das sah auch Bernd so: „Morshausen hat wie erwartet richtig dagegengehalten. Das mussten wir annehmen, auch wenn es etwas gedauert hat.“ Genau genommen dauerte es bis zum Beginn der zweiten Hälfte. Bei den Gästen mussten mit Jan Hammes (gelb-rot-gefährdet) und Philipp Flaßhaar (verletzt) recht früh zwei Stützen des Teams raus, zudem erhöhte die Bernd-Elf den Druck. „Das frühe 1:0 nach Wiederanpfiff war so etwas wie ein Dosenöffner“, sagte Zimmermann. Der hatte einen kleinen Glücksmoment, als der eingewechselte Christian Pinger aus der C-Klasse-Reserve das 1:4 erzielte. Bernd freute sich: „Wie wir den Druck erhöht haben im vierten Spiel innerhalb von elf Tagen, war klasse.“

Tore: 1:0 Marin Tomas (53.), 2:0, 3:0 Kevin Leidig (69., 73.), 4:0 Kai Wickert (76.), 4:1 Christian Pinger (88.). ter

