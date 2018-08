Der Anruf kam am Freitagmorgen und überraschte auch Patric Muders, den Trainer der SG Niederburg/Biebernheim/ Damscheid, den Titelkandidaten in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/ Mosel: Am anderen Ende der Leitung war Muders' Stürmer Sebastian Mintgen, der vor der Saison von Rheinlandligist SG Mendig verpflichtet wurde und am Sonntag am ersten Spieltag beim 4:0 gegen die SG Nörtershausen gleich doppelt traf – inklusive herzlicher Umarmung mit seinem Trainer. Alles passé fünf Tage später, denn Mintgen informierte Muders darüber, dass er per Amateurvertrag Niederburg nach nur sechs (!) Wochen wieder verlässt und zum Rheinlandligisten SG Mülheim-Kärlich wechselt.

Mülheim-Kärlich hatte nach dem Abgang des gerade verpflichteten Michael Fiebiger, der ebenfalls nach nur sechs Wochen zurück zum VfB Linz wechselte, eine Stelle im Sturm frei – und erinnerte sich ...

Lesezeit für diesen Artikel (296 Wörter): 1 Minute, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.