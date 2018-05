Erst Gewitter, dann ließ es die SG Laudert/Lingerhahn (Dritter B Süd) im ersten Relegationsspiel zur Fußball-Kreisliga A in Lingerhahn vor 340 Zuschauern zumindest phasenweise krachen: Mit 2:1 (0:0) gewann sie das erste Spiel der Dreierrunde gegen die SG Vorderhunsrück (Zweiter B Nord). Der Dritte im Bunde ist bekanntlich noch nicht gefunden und hängt vom Abstieg in der Bezirksliga Mitte ab. Kommen zwei Hunsrück/Mosel-Teams runter, wird es die SG Eifelhöhe Beuren als Viertletzter der A-Klasse. Trifft es nur ein hiesiges Team von oben, wäre es die SG Soonwald/Simmern als Drittletzte. Dass in diesem Fall der Konjunktiv bemüht wird, hängt mit einer Nachricht zusammen, die im Laufe des Tages durchsickerte: Soonwald will offenbar im Falle des Falles auf die Relegation verzichten. Eine offizielle Verlautbarung der SG liegt Staffelleiter Karl Scheid zwar noch nicht vor. Aber sie soll kommen. Dann würde der Aufsteiger zwischen Laudert und Vorderhunsrück ermittelt – dem Mittwoch-Spiel würde ein Rückspiel folgen. Aber das steht noch in den Sternen.

Die Partie in Lingerhahn begann mit einer guten Chance von Mike Scholle, der nach zehn Minuten und einem schönen Solo an Holger Zens im Vorderhunsrücker Tor scheiterte. Scholle war in ...

