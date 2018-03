Nur eines von eigentlich drei geplanten Nachholspielen in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück-Mosel hat am Wochenende stattgefunden. Die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal II und der SG Urbar/Werlau trafen auf dem Kunstrasen in Simmern aufeinander – die Gäste siegten mit 1:0 (0:0). Es gab viele ruppig geführte Zweikämpfe. Am Ende hatte der Schiedsrichter über ein halbes Dutzend Gelber Karten verteilt. Mörschbach hatte nur wenig Chancen, die besten hatten Erdusch Gubetini, der beim Schussversuch von den Beinen geholt wurde und Julian Schmitz. Urbar unterdessen hatte neben dem Siegtreffer durch den Ex-Mörschbacher Daniel Müller noch einige Einschussmöglichkeiten – und ging als verdienter Sieger vom Platz.

Tor: 0:1 Daniel Müller (70.). ter

