Die 14 Klubs im Blick: Das hat sich in der A-Klasse im Winter getan

Was gibt es Neues bei den 14 Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel? Hier gibt es die Antwort:

Statt „Jetzt geht's los“ heißt es für Toni Kuhn „Bald ist's zu Ende“: Kuhn hört nach der Saison als Trainer bei der SG Buchholz/Nörtershausen-Udenhausen/Oppenhausen auf.

SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn

Kontinuität beim Tabellenführer: Der 45-jährige Spielertrainer Mirko Bernd geht im Sommer in seine sechste Saison bei der SG – vielleicht dann in der Bezirksliga. Auf dem Weg dorthin muss er auf Martin Backes verzichten, der zum Schlusslicht SG Soonwald zurückgekehrt ist. Neu ist der 18-jährige Philipp Kordel, der zuletzt pausierte und davor in der Emmelshausener A-Jugend spielte.

Spvgg Cochem

Mit dem Ex-Oberliga-Kicker Patrick Thiesen und Peter Sachnik sollen die zwei Akteure, die im Herbst bereits verpflichtet wurden, aber seitdem verletzt sind, im Laufe der Vorbereitung einsteigen. Auch Jonas Franzen hat seinen Fußbruch auskuriert und stellt wieder eine Option dar. Die talentierten A-Jugendlichen wie Torjäger Julian Schmitz werden in der Restrunde „weiter reinschnuppern“, wie Trainer Manuel Bausen sagt. Der Grendericher hat seinen Vertrag bei der Spvgg verlängert und geht in seine vierte Saison: „Die Chemie zwischen Cochem und mir stimmt.“

SG Biebertal/Unterkülztal

Stürmer Kevin Schulz kommt von B-Nord-Schlusslicht SVC Kastellaun. Auch dessen Bruder René steht auf der Wunschliste von Biebertals Trainer Andreas Hammen, aber die Entscheidung steht noch aus, zumal René Schulz auch mit B-Nord-Verein SG Vorderhunsrück in Verbindung gebracht wird. Biebertal kann nach der Winterpause auf einen breiteren Kader setzen, weil Jonas Korbion und Niklas Schneider wieder fit sind und aus der A-Jugend Christof Pulcher, Sandro Ahlert und Milan Bauermann an die Erste „herangeführt werden sollen“, wie Hammen erklärt. Zu seiner Zukunft sagt der Trainer: „Der Verein will verlängern, aber wir sind noch in Gesprächen, weil ich es so nicht mehr machen möchte. Ich brauche mehr Unterstützung. Rund um den Seniorenfußball muss im Verein mehr passieren.“

SG Bremm

Auch in Bremm werden mit Julian Justen, Rainer Zenz, Maximilian Scherrer und Jan Goldschmidt vier A-Jugendliche in der Rückrunde Seniorenluft schnuppern. Mit Philipp Liel, Philipp Hirschen, Patrick Jobelius und Christian Franzen, der seit seinem Wechsel von Cochem verletzungsbedingt noch keine Minute gespielt hat, hat Trainer Christoph Reinisch weitere Alternativen am Start. Geht Reinisch in die vierte Saison bei der SG? „Wir werden nach Karneval reden“, antwortet Abteilungsleiter und Abwehrroutinier Jan Braun: „Wenn man aber auf die Tabelle schaut, und guckt, wo wir herkommen, ist eindeutig eine Tendenz zu sehen.“ Reinisch dürfte also weitermachen.

SSV Boppard

Weder Ab- noch Zugänge beim besten Aufsteiger. Spielertrainer Alex Borchert hofft auf die dauerhafte Rückkehr von Kapitän Philipp Thiel, den immer wieder Verletzungen stoppen. Dass Borchert zusammen mit Rafael de Sousa auch nächste Saison den SSV coacht, steht bereits fest. „Wir werden das in dieser Form weiterführen“, sagt Borchert. Das Duo geht damit in die dritte Saison.

TuS Kirchberg II

Mit Daniel Kühn, Sohn des ehemaligen Torjägers Werner Kühn, hat die TuS-Zweite ein Talent vom A-Jugend-Rheinlandligisten JFV Morbach an Land gezogen. Bereits in der Halle zeigte Kühn seine Qualitäten. Für Trainer Frank Hartmann sind die zuletzt aus diversen Gründen pausierenden Jonas Graeff, Eric Wenzel und Moritz Heidrich „wie Neuzugänge“. Fabian Schneider hat sich indes dem Bad Kreuznacher A-Ligisten SG Guldenbachtal angeschlossen. Hartmann zu seiner Zukunft: „Da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Es kommt der Zeitpunkt x und dann wird eine Entscheidung fallen.“

SG Morshausen/Beulich/Gondersh.

Mit Mike Marmann stößt aus der A-Jugend der JSG Ehrbachtal ein schneller Offensivspieler dazu. Defensivmann Yannic Wagner ist wieder fit, dafür fällt Kevin Reuter wegen einer Schulterverletzung weiterhin aus. Abteilungsleiter Jan Hammes sagt über das Trainerduo Philipp Flaßhaar und Keven Zimmermann: „Wir haben schon gesprochen. Die Signale stehen auf Weitermachen, aber das ist noch nicht final.“

SG Urbar/Werlau

Pietro Putignano stürmt vom Bezirksligisten SV Oberwesel nach Urbar. Putignano kam in der Vergangenheit aber ganz selten bei der SVO-Ersten zum Einsatz. „Pietros Schnelligkeit wird uns gut tun, dann können wir endlich auch Tempo in unser Spiel einbringen“, sagt Spielertrainer Hanifi Agirdogan. Die Verpflichtungen seiner alten Spezis Reyad David und Tamer Alimci war schon vor der Winterpause perfekt. Sie werden im März ihr Debüt feiern. Dann wird mit Marcel König auch ein Langzeitverletzter wieder dabei sein. Ionel Jilcu fällt bis Saisonende aus. „Ende März werden wir uns zusammensetzen“, sagt Agirdogan über seine Zukunft: „Aber das erste Jahr in der neuen SG mit Werlau ist super angelaufen. Aus meiner Sicht muss man nichts verändern.“

SG Buchholz/Nörtershausen/Opp.

Trainer Toni Kuhn wird nach der Saison aufhören. „Ich bin amtsmüde“, schmunzelt Kuhn ein wenig: „Nein, ich bin jetzt drei Jahre bei den Männern und davor hatte ich die meisten Jungs seit der D-Jugend trainiert. Das waren insgesamt acht Jahre. Ich brauche eine Pause.“ Der SG-Vorstand hat die Nachfolge noch nicht geregelt. Kuhn will sich mit dem Klassenverbleib verabschieden. Sein Kader ist ein wenig größer geworden: Michael Porz ist wieder im Lande und verstärkt die Offensive. Andreas Conrad ist nach einer Verletzung zurück. Und: Mit Niklas Weyer von der SG Niederburg II steht auch ein Neuzugang und Rückkehrer in den Startlöchern. Weyer wäre im März spielberechtigt.

TSV Emmelshausen II

Zwei Abgänge, die allerdings kaum gespielt haben, hat die TSV-Reserve in der Winterpause zu verkraften: Dominik Bender wechselt wieder zur SG Mosel Löf (A-Klasse Rhein/Ahr), Timur Mazur geht zum TV Winningen (B-Klasse Koblenz). Mit dem Trainerduo Jochen Volk und Thomas Seis folgen bald Verlängerungsgespräche, der Sportliche Leiter Karl Hartmann ist guter Dinge: „Das Gespann hat sich gut bewährt, wir wären froh, wenn es in dieser Konstellation weitergehen würde.“

SG Eifelhöhe Beuren

Luca Feldhausen schießt wie berichtet nach der Winterpause wieder seine Tore für Eifelhöhe. Er kommt von Bezirksligist SG Vordereifel. Torwart Christoph Laux hat den Verein dagegen in Richtung Eifel-A-Ligist SG Neunkirchen-Steinborn verlassen. Daniel Zillgen fällt weiter mit einem Kreuzbandriss aus. Bitter: Routinier Marcel Peifer wird nach Fußoperation wohl gar nicht mehr spielen und seine Karriere beenden. Trainer Jens Fiedermann sagt zu seiner Zukunft: „Ich plane nur bis Saisonende. Alles über den Sommer hinaus, ist Zukunftsmusik.“

SG Mörschbach/Argenthal/L. II

Keine Ab-, aber auch keine Zugänge bei der Bezirksliga-Reserve. Allerdings hat Trainer Carsten Vollrath durch die Rückkehr der Verletzten Alex Boos, Leon Kaltner, Marc Leininger und Aaron Augustin wieder eine „vernünftige Kadergröße“, wie er sagt. Ob Vollrath weitermacht, wollte er noch nicht verraten: „Ich habe mir meine Gedanken gemacht, aber das ist noch nicht spruchreif.“

SG Ehrbachtal Ney

David Mallmann (FC Karbach II) feierte bereits im letzten Spiel vor der Winterpause sein Debüt, die Rückkehr von Hendrik Ullrich (SG Leiningen) kommt erst im Sommer zustande. Über die weitere Zusammenarbeit mit dem Spielertrainer-Duo Benjamin und Oliver Reiner befindet sich der Verein mit beiden in Gesprächen. Nach einer längeren Verletzungspause ist Fabian Mayer wieder dabei.

SG Soonwald/Simmern

Wie berichtet haben sich Rückkehrer Martin Backes (SG Hausbay), der Ex-Unzenberger Maurice Klein (zuletzt bei A-Ligist SG Urbar/Werlau, diese Saison ohne Einsatz) und Jonas Dillenburg (SG Mörschbach II, länger nicht gespielt) dem Team von Torsten Schneider und Christian Müller angeschlossen. Müller hat wie Dennis Dohm seine Verletzung auskuriert, Kevin Fahning wird dagegen in dieser Saison nicht mehr spielen können. Was machen die beiden Trainer? „Stand jetzt ist es so, dass es in der Konstellation weitergeht“, antwortet Schneider.

