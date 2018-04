Auch im zweiten Anlauf hat der SSV Boppard das Derby in der Kreisliga A Hunsrück/Mosel beim TSV Emmelshausen II gewonnen. Verdient mit 2:0 (1:0) gewonnen. So sah es zumindest Gästetrainer Alex Borchert: „Wir hatten gerade in der ersten Halbzeit einige richtig gute Möglichkeiten. Allen voran Philipp Neuser.“ Die Gastgeber hatten sich zunächst schwer getan. Als es besser wurde, stand es schon 0:1. „Wir haben es allerdings generell nicht geschafft, uns wirklich gute Möglichkeiten zu erarbeiten“, sagte Spielertrainer Jochen Volk. Nach der Pause übte sein Team zwar permanent Druck aus, doch auch hier sprangen keine guten Einschusschancen heraus. „Und mit dem 0:2 war die Sache dann gelaufen“, so Volk. „So kann man halt kein Spiel gewinnen.“ Borchert und sein Kollege Rafael De Sousa freuten sich über den Auftritt ihres stark dezimierten Teams. „Wir sind stolz auf die Jungs. Wir haben jetzt zum dritten Mal in dieser Saison gegen Emmelshausen gewonnen“, sagte Borchert.

Tore: 0:1 Claudio Josza (14.), 0:2 Philipp Neuser (74.). ter

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.