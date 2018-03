Schnee und Frost – zum x-ten Mal in dieser Fußballsaison ist am Wochenende im Kreis Hunsrück/Mosel das Gros der Spiele ausgefallen. 25 von 33 Partien konnten in den 5 Kreisligen nicht angepfiffen werden. Nur sechsmal am Sonntag an der Mosel rollte der Ball, zwei Partien gingen am Samstag (Hausbay – Soonwald 4:2, Biebertal III – Urbar II 3:3) im kalten, aber da noch nicht vom Schnee befallenen Hunsrück über die Bühne. Bis zum Saisonende am 13. Mai stehen 82 Nachholspiele in den fünf Klassen an. Das härteste Programm hat B-Nord-Klub SG Buch, der in 7 Wochen noch 13 Spiele absolvieren muss. Ein Überblick:

A-Klasse: Zwölf Partien müssen nachgeholt werden, Biebertal hat als einziger Klub alle seine 19 Partien bestritten. An vier der zwölf Nachholspiele wird die Emmelshausener Reserve beteiligt sein. B Süd: 17 Nachholspiele ...

