Reil und Kröv beschließen die SG Mont Royal

Im Fußballkreis Mosel wird es ab der kommenden Saison eine neue Spielgemeinschaft geben: B-Ligist SG Reil/Pünderich/ Enkirch/Burg und West-Bezirksligist TuS Kröv werden gemeinsame Sache machen. Das beschlossen beide Seiten am Donnerstagabend, wie Günter Rodermund, der Vorsitzende des TuS Reil, bestätigt: „Ja, wir werden ab Sommer als SG Mont Royal zusammen spielen. Das haben wir nach einer wiederholten Sitzung mit den Kröver Verantwortlichen entschieden.“

Ab Sommer werden Reiler (rechts Christian Henrichs) und Kröver in einer SG gemeinsam statt gegeneinander spielen – wie hier, als die SG-Reserve in der B Mosel auf die Zweite des TuS traf.

Gerüchte um diese künftige SG gab es in den vergangenen Tagen immer wieder, was nicht weiter verwundert, da es im Juniorenbereich „Mont Royal“ als JSG bereits gibt. Allerdings ist dort auch Traben-Trarbach mit an Bord – und Rodermund hätte die Trarbacher durchaus gerne im Seniorenbereich dabei gehabt. „Sie wollen allein weiter machen, weil es bei ihnen momentan gut läuft“, sagt Rodermund, „wir können damit leben.“ Und doch hätten er und wohl auch die Kröver gerne gesehen, wenn die gleiche SG wie auf der Junioreneben zustande gekommen wäre. „Für die jungen Burschen wäre es gut gewesen“, glaubt Rodermund, „vor zwei Jahren hatte Traben-Trarbach noch deswegen gefragt, nun wollten sie nicht mehr.“ Deswegen sei die Tür in der Zukunft für den aktuellen Tabellenführer der Kreisliga B Mosel 1 aber keineswegs zu, unterstreicht Rodermund.

Die sportliche Situation der künftigen SG-Partner stellt sich so dar: Die SG Reil ist Sechster in der B Mosel 1, die Zweite Letzter in der C Mosel 1. Kröv ist Schlusslicht in der Bezirksliga, der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits zehn Punkte. Allerdings hat Kröv ein beziehungsweise zwei Spiele weniger als die Konkurrenz auf den hinteren Plätzen. Die Kröver Reserve steht in der B Mosel 1 auf Platz elf. Rodermund schätzt die Situation realistisch so ein: „Wir werden nächste Saison drei Mannschaften stellen, die Erste vermutlich dann in der A-Klasse oder eben Bezirksliga, die Zweite in der B-Klasse und die Dritte in der C-Klasse.“ Gespielt werden soll nach einem Rotationsprinzip, wie Rodermund erklärt. Die Erste soll in der Hinrunde in Kröv spielen, in der Rückrunde in Reil, gleiches gilt für die Dritte – hier soll es immer „doppelte“ Heimspiele geben. Die Zweite spielt die Hinrunde in Reil und die Rückrunde in Enkirch.

Wer welches Team trainiert, ist noch offen. Kröv hat im Abstiegskampf mit dem 36-jährigen Christoph Krähling erst einen neuen Spielertrainer vom Liga-Konkurrenten SG Lüxem/Wittlich/Neuerburg geholt, der den TuS mit dem vorherigen Interimscoach Philipp Irmisch ab sofort coacht. Die SG Reil wird bekanntlich von Horst Kropp trainiert. „Darüber haben wir noch nicht gesprochen“, sagt Rodermund, der auch einem möglichen Kröver Abstieg recht gelassen gegenüber steht: „Wir werden bei Abstieg mit Sicherheit dem Trainer dann nicht die Pistole auf die Brust setzen und auf den sofortigen Wiederaufstieg pochen.“ Aus diesem Grund sei die SG nicht beschlossen worden. „Kröv hatte letztes Jahr im Dezember angefragt, dann haben wir und auch die Kröver mit den Mannschaften gesprochen. Es gab bei uns und auch bei Kröv positive Signale.“ Also wurde das Thema intensiver angegangen und die Gespräche mündeten letztlich in die baldige SG, die Rodermund so bezeichnet: „Es nicht die große Liebesheirat, aber eine, die gesund und vernünftig ist.“ Manchmal halten diese Ehen sogar länger.

