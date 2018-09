Stefan Hoffmann war einer der großen Hoffnungsträger der SG 06 Betzdorf für eine Zukunft in strukturierten Bahnen. Im Februar übernahm er die wichtige Funktion des Sportlichen Leiters, im Sommer formierte er quasi aus dem Nichts eine neue erste Mannschaft. Vor knapp einem Monat wurde er im Rahmen der Mitgliederversammlung offiziell ins Amt gewählt, von dem der Gebhardshainer jetzt aber zurücktritt. „Aus persönlichen Gründen“, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt, für den die Nachricht „völlig unerwartet“ gekommen sei. „Zusammengefasst kann ich sagen, dass mir die SG 06 Betzdorf viel bedeutet, genauso viel Spaß gemacht hat, ich aber auch aus persönlichen Gründen nicht mehr bereit bin diesen Aufwand zu betreiben“, wird Hoffmann in dem Schreiben zitiert.

Gegenüber der Rhein-Zeitung konkretisiert Hoffmann diese „persönlichen Gründe“. Es sei an ihm in den zurückliegenden Wochen und Monaten schlichtweg zu viel, in diesen Ausmaßen nicht zu bewältigende Arbeit hängen geblieben. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.