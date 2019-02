In närrischen Tagen nimmt das Gros der Fußball-Bezirksligisten nach der Winterpause wieder die Punktejagd auf. Während Spitzenreiter SG Weitefeld und Kellerkind Spvgg Lautzert-Oberdreis ihre Partie schon gespielt haben, vertagten sich die SG Wallmenroth/Scheuerfeld und die TuS Burgschwalbach auf Ostermontag, 22. April, der TuS Montabaur und die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth komplettieren den 18. Spieltag am Mittwoch, 24. April.

Spvgg Steinefrenz/Weroth – SG Arzbach/Nievern (Sa., 14.30 Uhr, in Weroth, Hinspiel 1:4). Auf dem Rasen in Weroth bestreitet die Spvgg das erste Meisterschaftsspiel des Jahres. In der Partie gegen die ...