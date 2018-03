VfL-Trainer bleiben

Noch vor Fortsetzung der Punktrunde haben die Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten VfL Bad Ems Nägel mit Köpfen gemacht. Wie VfL-Abteilungsleiter Achim Wunsch mitteilte, wird das Trainer-Duo Kay Ludwig/Etienne Kecskemeti auch in der kommenden Spielzeit die Kurstadt-Kicker anleiten.

Jan Phillip Krieger, der bis dato in der VfL-Reserve in der B-Klasse aktiv war, wird künftig den Bezirksliga-Kader der Silberauer verstärken und soll mithelfen, dass die Bad Emser auch in der nächsten Spielzeit auf überkreislicher Ebene vertreten sein werden. Externe Zugänge hat es beim VfL zwischen den Jahren nicht gegeben. stn