Nach einer von vielen Verletzungssorgen gekennzeichneten Saison hatte sich die TuS Burgschwalbach bereits auf eine Spielzeit in der Kreisliga A eingerichtet, ehe die Abmeldung der U 23 der TuS Koblenz dem SV Windhagen doch den Verbleib in der Rheinlandliga ermöglichte. Da die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen auf ihre Chance verzichtete, nahmen die Burgschwalbacher die Gelegenheit dankend an und gehen auch in der in Kürze beginnenden Runde überkreislich auf Torejagd. Dafür haben die Verantwortlichen am Märchenwald ihren mit überwiegend blutjungen Kickern bestückten Kader aufgestockt und fünf Neue an den Stellweg gelockt.

Hinten von links der spielende Co-Trainer Janosch Lauter, Lennard Kohl (TuS Breithardt), Björn Wilhelm, Corvin Schwenk (beide TuS Niederneisen), Trainer Torsten Baier. Vorne von links: Robin Weilnau (eigene Jugend), Philippe ...

