In der Bezirksliga Ost erwartet die SG Weitefeld am Samstag in Friedewald den Meisterschaftsfavoriten VfB Wissen. Der TuS Montabaur empfängt die sich im Aufwind befindende SG Niederroßbach/Emmerichenhain. Vom Fast-Absteiger zum Tabellenführer? Dieser Traum kann für die TuS Burgschwalbach Wirklichkeit werden. Voraussetzung ist ein Heimsieg gegen Westerburg. Wieder nach oben orientieren will sich auch die SG Arzbach, die in Nievern auf die SG Ahrbach trifft. Zu einer Art fußballerischem Klassentreffen kommt es, wenn die SG Wallmenroth jene SG Betzdorf empfängt, deren Trikot nahezu alle Spieler in der Vergangenheit mal trugen. Spielfrei ist nach dem Rückzug des VfL Hamm diesmal die Spvgg Steinefrenz-Weroth. Die SG Hundsangen/Obererbach spielt erst am Dienstag beim Aufsteiger Spvgg Lautzert-Oberdreis.

TuS Burgschwalbach – SG Wester-burg/Gemünden (Sa., 16 Uhr). „Wir werden das Granulat zum Glühen bringen“, verspricht Burgschwalbachs Trainer Torsten Baier vor dem Spiel gegen die SG Westerburg. Vorfreude und ...

Lesezeit für diesen Artikel (1439 Wörter): 6 Minuten, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.