Der Fluch der guten Tat hat den VfL Hamm eingeholt. In der Vorsaison standen die Siegstädter nach zwölf Spieltagen mit nur drei Pünktchen abgeschlagen am Tabellenende der Fußball-Bezirksliga Ost und schafften am Ende trotzdem den zu diesem Zeitpunkt kaum für möglich gehaltenen Klassenverbleib. In der aktuellen Spielzeit läuft es ähnlich, in ihren bisher acht Partien blieben die Hämmscher ohne einen einzigen Punktgewinn. Doch an ein erneutes Happy End glauben beim VfL weder Spieler noch Verantwortliche. Die Konsequenz: Am Donnerstag meldete der Verein seine erste Mannschaft vom laufenden Spielbetrieb ab.

Zur Erklärung, wie es dazu kam, genügt ein Blick auf die Tabelle: acht Spiele, acht Niederlagen, 5:44 Tore – in Anbetracht dieser Bilanz hätte es ein weiteres „Wunder von der ...

Lesezeit für diesen Artikel (423 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.