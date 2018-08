Vor der prächtigen Kulisse von rund 400 Zuschauern am Buch schien es zwischen den Nachbarn SG Hundsangen/Obererbach und Wiederaufsteiger Spvgg Steinefrenz-Weroth nach einer eine rassigen Auseinandersetzung schon auf ein torloses Remis hinauszulaufen, ehe die Stunde von Daniel Hannappel schlug. Der Techniker setzte einen Freistoß aus rund 18 Metern zum umjubelten Goldenen Tor in die Maschen des kampfstarke Außenseiters, der so den ersten überkreislichen Saisonzähler knapp verfehlte.

Die Spielvereinigung wäre um ein Haar bestens ins brisante Derby hineingekommen, doch Hundsangens aufmerksamer Schlussmann Leon Schmitt lenkte einen gefährlichen Schuss von Willi Schuh gerade noch über den Querbalken (2.). ...

