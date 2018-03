Christian Weißenfels beerbt Trainer Thomas Kahler bei der SG Ellingen

Christian Weißenfels wird im Sommer Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten SG Ellingen/Bonefeld/Willroth. Das hat die SGE in einer Pressemeldung mitgeteilt.

Christian Weißenfels wird am 1. Juli dieses Jahres bei der SG Ellingen vom Co- zum Chef-Spielertainer befördert.

Foto: Jörg Niebergall

Der 29-jährige tritt damit am 1. Juli die Nachfolge von Trainer Thomas Kahler an, der nach sechs Jahren seinen Trainerposten bei den Westerwäldern zur Verfügung gestellt hatte (wir berichteten). Als Co-Trainer wird Weißenfels der 23-jährige Marvin Kurz zur Seite stehen. Das junge Ellinger Trainerteam komplettiert der 21-jährige Pete Neuendorff als Torwarttrainer. Mit diesen Personalentscheidungen sieht sich der Verein, dessen erste Mannschaft in der Bezirksliga in der laufenden Saison den Abstiegskampf meistern muss, sehr gut für die Zukunft aufgestellt.

Christian Weißenfels wechselte im Sommer 2014 zur SG Ellingen. Vor seinem Wechsel spielte er für die B-Jugend der SG Andernach (Regionalliga), die A-Jugend der TuS Koblenz (Regionalliga), den TuS Mayen (Oberliga), den SV Roßbach/Verscheid (Oberliga) und die SG Niederbreitbach (A-Klasse). Nachdem er in dieser Saison bereits den Part des Co-Trainers übernommen hat, wird Weißenfels in der Spielzeit 2018/2019 seine erste Trainerstelle als Chef antreten.

„Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Verein mir diese Möglichkeit gibt und sein Vertrauen schenkt. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Spieler und dem gesamten Verein“, sagte Weißenfels. red/han